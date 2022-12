Stop alle auto a benzina dal 2035, l'Europa conferma la scadenza

12 dicembre 2022 a

Niente più auto a benzina o diesel in Europa a partire dal 2035. La transizione completa all'elettrico è confermata. L’Unione europea rispetterà infatti la data del 2035 per porre termine alla vendita di nuove auto a motore termico. Lo ha confermerà Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno.

Si tratta di una decisione «che è stata presa. Dal 2035 in Europa non si potranno più comprare auto che vanno a carburante tradizionale. Certo - ha aggiunto a Sky Tg24 - c’è ancora molto lavoro da fare, bisogna realizzare batterie e una rete di punti di ricarica oltre a evitare problemi sociali. È un cantiere enorme e importante. Nel 2026 faremo un punto della situazione».

Va però potenziata e di molto la rete di infrastrutture a disposizione per ricaricare le auto a motore elettrico. «Oggi - spiega Breton - abbiamo 350.000 punti ricarica, ce ne vorranno 7 milioni nel 2030. Rispetteremo la data del 2035 e questo non vuol dire che l’industria europea non potrà più produrre motori termici, lo potrà fare per esportarli».