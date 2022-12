Gli italiani preferiscono il prestito semplice con la cessione del quinto

12 dicembre 2022 a

I motivi per cui gli italiani richiedono un prestito sono i più disparati. C’è chi ha bisogno di comprarsi una nuova auto o chi vuole andare in vacanza in un posto esotico. Spesso i prestiti servono anche a risolvere i problemi, come nel caso delle cure mediche o del consolidamento, grazie al quale è possibile razionalizzare e semplificare i propri impegni finanziari pregressi. Tra le forme di credito sempre più diffuse spicca sicuramente la cessione del quinto, un prestito riservato ai dipendenti e ai pensionati, facile da ottenere, comodo da rimborsare e che si presta molto bene all’attività di consolidamento.

Per chi non lo conoscesse, andiamo per gradi e spieghiamo tutte le sue principali caratteristiche. Per prima cosa lo abbiamo definito facile da ottenere. Questo perché è un prestito per il quale non sono necessarie particolari garanzie. Basta avere un contratto a tempo indeterminato o percepire una pensione e può essere presentata domanda. Inoltre nella valutazione non si tiene conto di eventuali disguidi bancari pregressi o segnalazioni per ritardi nei pagamenti di rate, altra caratteristica che rende l’accesso a questa forma di finanziamento meno difficoltoso rispetto ad altri prodotti come il prestito personale classico. Abbiamo poi detto che è comodo da rimborsare. Questo perché la rata viene trattenuta e versata direttamente dal datore di lavoro o ente pensionistico, quindi non c’è bisogno di doverci pensare ogni mese. Si evita quindi il rischio di eventuali ritardi che potrebbero sfociare in segnalazioni in banca dati. A questo punto molti si staranno chiedendo il perché di questo nome particolare, cessione del quinto. E’ presto detto: la rata massima applicabile non può mai superare un quinto dello stipendio o pensione mensili netti. Questo è un fattore che rende il prestito sostenibile, in quanto la rata da pagare non può intaccare più di tanto il proprio tenore di vita.

Dopo questo breve excursus torniamo a quanto stavamo dicendo in principio, cioè l’utilizzo della cessione nell’attività di consolidamento. Spesso infatti può capitare nella vita che vengano assunti diversi impegni finanziari che gravano sul proprio reddito mensile. Oppure può capitare di essere raggiunti da provvedimenti di pignoramento, magari per vecchie multe che non erano state notificate e che negli anni sono lievitate. Ebbene, la cessione del quinto è un prodotto molto utile per semplificare tutte queste incombenze da sostenere. Grazie all’attività di consolidamento è possibile infatti unificare tutte le rate in una sola, grazie all’estinzione degli impegni finanziari pregressi. In particolari condizioni può anche essere ottenuta ulteriore liquidità da spendere a proprio piacimento, dal momento che la cessione è un prestito non finalizzato (non bisogna specificare perché si richiede o presentare giustificativi di spesa). In certi casi la rata risultante dall’estinzione di altri prestiti può anche essere più bassa rispetto alla somma di quelle preesistenti, una questione non da poco che aiuta molti a semplificare la propria vita e a rendere più sostenibili le proprie scadenze.