Canti e balli sulla nave dei migranti in attesa dello sbarco a Salerno

10 dicembre 2022 a

a

a

È attesa a Salerno la nave Geo Barents di Medici senza frontiere, con a bordo 248 migranti tratti in salvo in più interventi di soccorso. L’arrivo è previsto per domani mattina, l'11 dicembre intorno alle 7, secondo quanto rende noto la Ong. Pronta la macchina dell’accoglienza, dopo l’assegnazione di ieri dell’approdo campano quale porto sicuro.

Oltre al supporto della polizia municipale e della Protezione civile, il Comune con il settore delle Politiche social prenderà in carico i minori non accompagnati. Si attende, infatti, l’arrivo di circa 80 minori che, grazie alla sinergia tra Comune e Prefettura, hanno già trovato casa prima ancora di sbarcare. Il Comune di Salerno ospiterà, grazie alla propria rete di accoglienza, circa 20 minori mentre i restanti 60 saranno accolti a Taranto, nelle varie realtà della rete ministeriale Sai. Resta attiva e pronta, per la gestione di eventuali emergenze, la struttura scolastica individuata da Palazzo di Città per dare una prima e pronta accoglienza.

Migranti, la mossa del governo per fermare le Ong: potere ai prefetti, multe e sequestri

Intanto è polemica su un video pubblicato dal giornalista del Manifesto Giansandro Merli, che ritrae i migranti ballare e cantare sulla nave in attesa dello sbarco. Il giornalista è stato ammesso a partecipare alla missione a bordo per raccontare quello che avviene su una nave Ong quando questa è nel Mediterraneo centrale. La festa dei migranti arriva quando viene annunciata l'autorizzazione a sbarcare in Italia.