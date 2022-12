Sindacati contro il governo, Landini attacca la manovra: "Va contro i lavoratori"

10 dicembre 2022 a

I sindacati vanno all'attacco del governo Meloni. «Questa manovra va contro il mondo del lavoro e non capisco il perché si colpiscano quelli che in questi anni, anche durante la pandemia, hanno lavorato, pagano le tasse, cercano di fare il loro dovere. Nella manovra sono quelli che vengono colpiti maggiormente». Ad affermarlo è il leader della Cgil, Maurizio Landini intervenendo alla trasmissione "Le Parole" su Rai 3.

«L’87% dei lavoratori non supera i 35 mila euro lordi. Ormai più della metà di questo paese alla fine del mese non ci arriva e qui l’operazione che viene fatta è quella di continuare a far pagare queste persone in particolare sulle questioni del fisco e c’è un livello di precarietà nel lavoro che non ha precedenti e il Governo pensa di introdurre i voucher: perché pensano che le persone che lavorano dovrebbero essere pagati con i voucher e loro che fanno politica pensano di essere sempre più pagati e mai con i voucher? Dovrebbero mettersi nella condizione di chi vive lavorando».