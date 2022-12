Covid, in Italia via libera al vaccino Pfizer per i bambini under 5

09 dicembre 2022 a

Via libera al vaccino Pfizer anche per i bambini sotto i 5 anni, con la «raccomandazione» per l’utilizzo ai bambini che presentino condizioni di fragilità. Lo prevede una nuova circolare del ministero della Salute diffusa durante la giornata. Già il 24 ottobre, ricorda il documento firmato dal direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza, «la Commissione Tecnico Scientifica di AIFA, accogliendo il parere espresso dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer), nella specifica formulazione da 3 microgrammi/dose, per la fascia di età 6 mesi - 4 anni (compresi). Tenuto conto del parere espresso dal Gruppo di Lavoro Permanente sull’infezione da SARS-CoV-2 del Consiglio Superiore di Sanità in data 16/11/2022, e successive interlocuzioni, si estende la raccomandazione della vaccinazione anti-SARS-CoV2/COVID-19 ai bambini nella fascia di età 6 mesi - 4 anni (compresi) che presentino condizioni di fragilità, tali da esporli allo sviluppo di forme più severe di infezione da SARS-Cov2».

Inoltre, tenuto conto dell’indicazione di utilizzo autorizzata da EMA e AIFA, «tale vaccino potrà essere reso disponibile anche per la vaccinazione dei bambini, nella fascia di età 6 mesi - 4 anni (compresi), che non presentino tali condizioni, su richiesta del genitore o di chi ne ha la potestà genitoriale». Comirnaty 3 microgrammi/dose viene somministrato per via intramuscolare dopo diluizione come ciclo primario di 3 dosi (da 0,2 mL ciascuna) con la seconda dose a 3 settimane dalla prima dose, e la terza dose almeno 8 settimane dopo la seconda. Se il bambino compie 5 anni tra una dose e l’altra nel corso del ciclo di vaccinazione, dovrà completare il ciclo continuando a ricevere la dose di 3 microgrammi. Si allarga la platea di coloro che possono ricevere il vaccino anti-Covid.