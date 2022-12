Cremona, bufera sul film horror in classe: gli studenti si sentono male

07 dicembre 2022 a

a

a

Il film "Terrifier" nella scuola media di Cremona scatena il panico: gli studenti si sentono male dalla paura durante la proiezione. Durante l'ora di buca gli studenti di terza media hanno chiesto al supplente di guardare un film. Terrifier è vietato in Italia - così come in molti altri stati Ue e negli Usa - ai minori di 18 anni per via delle scene cruente: la trama del film ruota attorno al personaggio di Art The Clown, un pluriomicida pazzo che passa il suo tempo a uccidere le persone nei modi più creativi e orripilanti possibili.