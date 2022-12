Milano, i centri sociali creano il panico. Scontri al corteo antifascista: ferito un poliziotto

04 dicembre 2022 a

Tensione alla manifestazione antifascista a Milano. Un poliziotto è rimasto ferito nel corso di uno scontro fra manifestanti e forze dell’ordine. Secondo quanto rende noto la Questura, si sono svolti un corteo della Rete Milano Antifascista Antirazzista Meticcia e Solidale che da Piazza Fontana è giunto in largo Cairoli, e un altro del Coordinamento Uniti contro la Guerra che, con partenza da piazza Cadorna, si è concluso in piazza Santa Maria delle Grazie. Dal corteo partito da piazza Fontana si è staccato un gruppo di circa 70 persone che, esponendo striscioni e accendendo fumogeni ha tentato di accedere in foro Bonaparte facendo pressione per alcuni minuti sui reparti di Polizia e Carabinieri. "Nelle brevi ma concitate fasi di contatto, è stato ferito un funzionario di Polizia", spiega la Questura.

Milano, scontri tra antifascisti e polizia alla manifestazione contro il corteo di estrema destra #scontri #Milano #localteam pic.twitter.com/B85qeVSdW5 — Local Team (@localteamtv) December 4, 2022

"Oggi pomeriggio, durante il corteo 'Milano ama la libertà' un agente di polizia è rimasto ferito nel tentativo di bloccare alcuni manifestanti dei Centri Sociali", ha dichiarato l’ex Assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, "In primis esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza al Funzionario di Polizia ferito oggi nel tentativo di bloccare alcuni antagonisti che, come sempre, pensano a creare tafferugli per le vie della città. Sono due giorni che comunico la pericolosità di questa manifestazione e di costoro che sono capaci, come sempre, di creare problemi e disagi in città e nei confronti delle Forze dell’Ordine. È stata sottovalutata, ancora una volta, la loro pericolosità e ne ha pagato le conseguenze un uomo della Polizia di Stato. Come sempre le Istituzioni, a cominciare da Palazzo Marino, restano in silenzio tombale".