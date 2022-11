Ischia, l'intervento di Meloni: “Risposta immediata ad una terribile situazione”

27 novembre 2022 a

a

a

La disastrosa frana di Ischia è stato il primo evento naturale straordinario che ha dovuto affrontare il governo Meloni dal suo insediamento. Per la presidente del Consiglio “ora la priorità è lasciar lavorare i soccorritori e i volontari impegnati nelle ricerche dei dispersi per fronteggiare i danni e per la ripresa della viabilità, senza disturbare o intralciare il loro lavoro”. Questo l’orientamento emerso nel Cdm: appena le condizioni lo consentiranno, la premier visiterà l’isola di Ischia per esprimere di presenza la sua solidarietà, senza alcuna passerella mentre si cercano ancora i dispersi.

Eleonora Sirabella, la telefonata al padre prima di essere travolta dalla frana

Meloni è intervenuta su Facebook per sottolineare la tempestività dell’intervento dell’esecutivo: “Con il Consiglio dei Ministri di questa mattina, il Governo ha dato risposta immediata per Ischia dichiarando lo stato di emergenza e disponendo un primo stanziamento di 2 milioni di euro per affrontare questa terribile situazione. Alla popolazione colpita rinnovo la mia vicinanza ed esprimo profonda gratitudine nei confronti di tutte le forze impegnate nei soccorsi, in particolare ai Vigili del Fuoco, che da ieri lavorano nel fango”.