Frana a Ischia, è una tragedia: "Morti e dispersi". Fiume di fango su Casamicciola

26 novembre 2022 a

a

a

"Ci sono otto morti accertati per la frana a Ischia". Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, lo ha detto nel corso dell’inaugurazione della M4 mentre continuano le ricerche dei dispersi a Ischia dopo le frane nella ondata di maltempo, con pioggia battente. Colpita soprattutto Casamicciola Terme dove sono 13 i dispersi, fra cui un neonato. "I vigili del fuoco sono al lavoro dalle 5 di oggi. Tre squadre impegnate. Ci sono difficoltà a fare arrivare rinforzi da fuori. Un elicottero sta facendo la spola dalla terraferma. Sull’Isola la situazione è abbastanza critica. Le squadre hanno difficoltà a raggiungere i punti segnalati delle frane. La situazione è complessa", spiega a Rainews 24 il portavoce dei vigili del fuoco Luca Cari. Come detto, ci sono morti - almeno otto - oltre ai dispersi.

I soccorritori in una delle case interessate dalla frana di questa mattina hanno recuperato dal fango un giovane. L’uomo vive insieme al figlio e alla compagna, che si cercano tuttora, in una abitazione al civico 8 di via Celario che è tra quelle travolte e distrutte da fango e detriti. È stato portato in ospedale per accertamenti. Un uomo di 64 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Ischia. Da quanto apprende l’Agi, sarebbe uno dei tredici dispersi. All’ospedale, inoltre, i soccorritori avrebbero chiesto sacchi neri per contenere cadaveri. Si teme che possano esserci vittime.

Attualmente sono 30 le famiglie isolate nella zona del Celario, a monte di piazza Maio, la zona del comune di Casamicciola Terme. Lo spiega il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, contattato dall’Adnkronos. La situazione nella zona di via Celario è particolarmente preoccupante, spiega Pascale, perché in diversi punti il terreno sotto le case è franato e le abitazioni sono considerate a rischio crollo. "Stiamo cercando di aprire un varco pedonale per portare queste persone a piazza Maio e da lì trasportarle verso i comuni di Lacco Ameno e Forio attraverso la strada borbonica, che in questo momento è quella più pulita e più sicura, per farli alloggiare", spiega Pascale che intanto ha già messo a disposizione il Palazzetto dello sport adiacente l’ospedale Rizzoli per accogliere le persone in fuga dalle abitazioni a rischio.

Terrore a Ischia travolta dal fango: 13 dispersi tra cui un neonato

Il sindaco di Ischia Vincenzo Ferrandino ha lanciato un appello alla popolazione: "Cari concittadini a causa delle avverse condizioni meteo e dei pesanti danni che si sono già verificati nel comune di Casamicciola Terme vi chiedo di rimanere nelle vostre abitazioni e di non mettervi in movimento. Vi comunicherò in seguito l’evolversi della situazione. Grazie per la responsabile collaborazione".

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è in costante contatto con il ministro, Nello Musumeci, il Dipartimento della Protezione civile e la Regione Campania per seguire l’evoluzione dell’ondata di maltempo. "Il Governo esprime vicinanza ai cittadini, ai Sindaci dei comuni dell’isola d’Ischia e ringrazia i soccorritori impegnati nella ricerca dei dispersi", si legge in una nota di palazzo Chigi.