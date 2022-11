Vaticano, il cardinale Becciu in chat su Papa Francesco: "Mi vuole morto"

25 novembre 2022 a

"Non pensavo arrivasse a questo punto: vuole la mia morte". È questa la frase più inquietante che il cardinale Giovanni Angelo Becciu avrebbe scritto in un messaggio inviato a Giovanna Pani il 22 luglio del 2021. Il messaggio sarebbe stato scritto prima che lo stesso cardenale registrasse di nascosto insieme a Luisa Zambrano la telefonata con il Pontefice. La chat è stata resa nota dall'Adnkronos.

Il cardinale da ieri è indagato per associazione a delinquere, in un nuovo filone del processo in corso in Vaticano, per una vicenda che lo vede coinvolto, insieme ad alcuni familiari, nella sua diocesi di origine in Sardegna, Ozieri. E la telefonata choc del porporato con il Papa spunta nelle carte delle indagini della Guardia di Finanza, a ridosso dell’apertura del processo.

Nella stessa chat Pani avrebbe scritto un altro messaggio a Becciu: "È cattivo, vuole la tua fine" riferendosi a "su mannu" che tradotto sarebbe il "Papa". "Non vuole fare brutta figura per la condanna iniziale che mi ha dato" risponde Becciu. E ancora: "Mai avrei immaginato (che) non un papa ma (che) un uomo arrivasse a tanto". Pani allora gli risponde: "È un grande vigliacco, ma tu combatti e fai risplendere la verità, è dura lo so, coraggio vinceremo in pieno, c’è del marcio in Vaticano".

Si legge nell'informativa della Finanza di Oristano: "Le operazioni di registrazione appaiono essere state preventivamente orchestrate al fine di ottenere dal Papa informazioni che, seppure possano apparire richieste poiché ipoteticamente idonee alla difesa del cardinale nel corso del processo che si sta celebrando in Vaticano, a prescindere non si sarebbero dovute partecipare a terzi in quanto di natura riservata".