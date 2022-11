Multe stradali, in arrivo la stangata. Aumenti dell'11%

Filippo Caleri 20 novembre 2022 a

a

a

L’inflazione a due cifre rischia di tramutarsi in una stangata per gli automobilisti indisciplinati. La rivalutazione degli importi delle multe, che avviene ogni due anni, può infatti sfiorare un rotondo 11% e forse anche più. Ogni biennio le cifre per chi infrange le regole vengono aggiornate sulla base dell’indice dei prezzi dei due anni precedenti. Così se alla fine del 2020 la deflazione l’ha fatta da padrona e gli aggiornamenti di prezzo sono stati pari a zero, così non sarà il prossimo anno per il quale, visto che l’inflazione è ormai ampiamente sopra l’11%, si prospetta un aumento record. A lanciare l’allarme è stato nei giorni scorsi, Simone Baldelli, ex deputato e già presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sui consumatori, da anni impegnato per la trasparenza in tema di sanzioni stradali. Baldelli ha semplicemente ricordato che, nel rispetto dell’articolo 195 del codice della strada il prossimo primo dicembre, il ministro della giustizia, di concerto con quelli dell’economia e delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà fissare, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal primo gennaio dell’anno successivo.

Un atto dovuto del governo, dunque ma che l’esecutivo potrebbe, con una norma ad hoc, prorogare, lasciando inalterate le sanzioni pecuniarie in un momento di estrema difficoltà per le famiglie. E il dossier per sminare la grana sarebbe già allo studio del governo. «Di questi tempi è già abbastanza difficile affrontare l’inflazione a due cifre - ha twittato Baldelli - Chiedo a governo e parlamento una norma per bloccare al più presto il sostanzioso aumento degli importi delle multe stradali previsto per le prossime settimane».

Multe, sequestri delle navi e codice di condotta. Piantedosi vara la stretta anti-ong

Una richiesta alla quale si è associata anche l’associazione dei consumatori Codacons, che ha fatto anche i primi conti. Posto che l’asticella degli aumenti sia alla fine fissata all’11% un divieto di sosta passerebbe dagli attuali 42 euro a oltre 46, l’uso del cellulare alla guida aumenterebbe da 165 a 183, l’accesso vietato alla Ztl da 83 a 92, il mancato uso del casco o delle cinture da 83 a 92, passare con il semaforo rosso da 167 a 185, il superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km/h da 845 a 938, la guida in stato di ebbrezza da 543 a 602, il parcheggio in divieto su posti per disabili da 168 a 186 e per finire la mancata revisione del veicolo da 173 a 190 euro.

Insomma un salasso che si aggiungerebbe agli incrementi del costo della vita già registrati nelle tasche degli italiani. Gli unici a guadagnare sarebbero gli enti locali le cui casse, perennemente asfittiche, beneficiano di cospicui incassi dalle multe. Che però, sempre per opera di Baldelli, non possono essere più usati per finanziare i servizi offerti alla collettività ma obbligatoriamente investiti nella manutenzione stradale per aumentare la sicurezza. I Comuni sono per questo obbligati a evidenziare nei loro rendiconti quanto incassano complessivamente dalle sanzioni irrogate ai guidatori che infrangono le regole e i costi e gli interventi avviati sulla rete stradale. I rendiconti per il 2022 non sono ovviamente ancora disponibili ma le cifre del 2021 sono indicative. Roma, ad esempio, ha incassato dalle multe di ogni tipo 94 milioni di euro. Anche se è impossibile stimare se i romani in auto ripeteranno lo stesso risultato, immaginando che il tasso di indisciplina sulle strade resti lo stesso il Campidoglio potrebbe contare, a rincari avvenuti, su un bottino di 104 milioni. Con lo stesso calcolo Milano passerebbe da 102 milioni a quasi 114.