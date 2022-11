Superenalotto, per un solo numero non vince 309 milioni e deve accontentarsi di 40mila euro

17 novembre 2022 a

Per un solo numero non incassa il jackpot da 309 milioni di euro e deve accontentarsi di una vincita da 40mila euro. È successo a Fossombrone in provincia di Pesaro Urbino nelle Marche.

Il giocatore di Superenalotto non può aver festeggiato del tutto, perché sa di aver sfiorato quei trecento milioni che tutta Italia sta inseguendo da mesi. La schedina vincente, con 5 numeri indovinati, è stata giocata - come riporta il Corriere Adriatico - nella Tabaccheria del Corso dei fratelli Raffaele e Lorenzo Pierpaoli che non rivelano il nome del cliente, il quale si è subito rassegnato alla mancata vincita, commentando «sempre meglio di niente».

Ci deve essere qualcosa di magico in quel negozio: nella stessa tabaccheria di Fossombrone è stata realizzata un'altra vincita importante da 5 milioni di euro al Millionaire del 7 maggio 2019.