Come sarà l'inverno 2022, Giuliacci: "Irruzione artica in arrivo". E cambia tutto

07 novembre 2022

Arriva il freddo? A quanto pare sì: state pronti con cappotti e ombrelli per il fine settimana. Le temperature anomale di novembre, mese caldo ma non quanto ottobre, sono destinate a finire prima di quanto si pensasse. Il sito “meteogiuliacci.it” ha pubblicato le ultime previsioni: la nuova settimana vedrà l'alta pressione impadronirsi dell’Italia, favorendo così il ritorno a condizioni meteo stabili e asciutte con temperature nuovamente al di sopra della norma.

Tuttavia le ultime proiezioni hanno ridimensionato l’evento. Dopo le giornate miti fra mercoledì 9 e venerdì 11 novembre, arriverà il primo assaggio di inverno. Si legge sul portale: “Nel prossimo fine settimana, quello del 12-13 novembre, correnti insolitamente fredde provenienti dai Balcani potrebbero irrompere sull'Italia, causando un brusco e diffuso crollo delle temperature, che in tal caso scenderebbero di alcuni gradi al di sotto dei valori stagionali praticamente in tutto il Paese”.

Si tratta di proiezioni settimanali e dunque soggette a incertezza, ma in ogni caso è concreta la possibilità dell'arrivo del freddo invernale. L'anticiclone non durerà a lungo: “Sono previste deboli piogge al Centro-Nord, un po’ di neve sulle Alpi tra mercoledì e giovedì, che però saranno curiosamente le giornate più calde della prossima settimana – scrive Giuliacci -. Al Sud, invece, le temperature si spingeranno un po' al di sopra della norma, ma senza eccessi, con valori di poco oltre le medie stagionali”. Insomma, una parentesi di tepore fino al fine settimana quando l’irruzione di aria fredda porterà i valori termici su numeri normali per la stagione.

