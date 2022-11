Migranti, clima teso tra Francia e Italia: “Ocean Viking? Comportamento irresponsabile”

09 novembre 2022 a

a

a

Frizioni in Europa sui migranti. L’Italia ringrazia la Francia per aver aperto i suoi porti alla Ocean Viking, ma Parigi attacca e denuncia «il comportamento irresponsabile» delle autorità italiane sul caso della nave con a bordo 234 migranti. Una fonte del governo francese citata dai media d’Oltrealpe sostiene che l’atteggiamento dell’Italia è «contrario al diritto del mare ed allo spirito di solidarietà europea. Noi ci aspettiamo altre cose da un Paese che oggi è il primo beneficiario del meccanismo di solidarietà europea».

La nave della Ong SOS Mèditerranèe, che cerca un porto sicuro dove sbarcare i migranti soccorsi in mare e in questo momento «si trova ancora nelle acque italiane, «dovrebbe essere accolta in Italia» alla luce del diritto marittimo internazionale. A parlare ufficialmente dopo quanto filtrato questa notte è il portavoce del governo francese, Olivier Veran, in un’intervista a franceinfo. Bollando l’atteggiamento del governo italiano come «inaccettabile», Veran ha spiegato che la Francia auspica, «dal momento che l’imbarcazione è ancora nelle acque territoriali italiane, che l’Italia svolga il suo ruolo e rispetti i suoi impegni europei. C’è un silenzio assordante da Roma». «Nessuno lascerà che questa barca corra il minimo rischio e neanche le persone a bordo ovviamente», ha però precisato Veran, assicurando che le autorità francesi stanno monitorando in tempo reale l’evoluzione della situazione dei passeggeri della nave. Una prima crisi diplomatica dopo l’incontro tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. I 234 migranti sono stati soccorsi dalla Ong 19 giorni fa.