Gianduiotti contaminati, richiamo del ministero della Salute per presenza di larve di insetti

09 novembre 2022 a

Alcuni lotti di Gianduiotti e di Cremini della Pernigotti sono stati ritirati dal mercato. Il ministero della Salute ha emesso un richiamo per la "possibile presenza di corpi estranei, ovvero una contaminazione da plodia allo stadio larvale". Si tratta di una segnalazione a scopo precauzionale ma la Pernigotti ha deciso di disporre il ritiro dal commercio di questi prodotti.

I corpi estranei per cui è stato disposta la segnalazione sono noti anche come "farfalline della farina". Si tratta di minuscoli insetti innocui per l'uomo. Il ritiro riguarda le confezioni da 150 grammi di "Gianduiotto - Praline di cioccolato alle nocciole gianduia" e "Cremino - Praline al cioccolato al latte e alle nocciole gianduia con farcitura alla nocciola", prodotte da Pernigotti. Nel primo caso i lotti/scadenze sono L4D 10.04.24 / L4D 13.04.24 / L4D 19.04.24. Mentre nel secondo caso sono 13.04.24 / L4D 14.04.24 / L4D 17.04.24. I gianduiotti e i cremini richiamati sono stati prodotti dall’azienda Pernigotti Spa, nello stabilimento di viale della Rimembranza 100, a Novi Ligure, in provincia di Alessandria. I clienti che hanno acquistato i prodotti richiamati sono stati invitati a non consumarli e a riportare le confezioni al punto vendita.