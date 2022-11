Foggia-Tremiti, trovati i resti dell'elicottero caduto: 7 morti

05 novembre 2022 a

È stato ritrovato l'elicottero sparito dai radar in Puglia. Il velivolo sarebbe precipitato e non ci sarebbero sopravvissuti. L’elicottero è della compagnia Alidaunia, con base a Foggia, ed effettuava collegamenti turistici con le isole Tremiti. I resti sono stati trovati nelle campagne intorno Castel Pagano, nell’area di Apricena.

Sette le persone a bordo. I più giovani di solo 13 e 14 anni. Secondo quanto si apprende, sul mezzo precipitato vi erano alcuni turisti sloveni e un medico del 118. Due i membri dell’equipaggio, entrambi italiani. Il medico prestava servizio al 118 delle Isole Tremiti, da dove era decollato l’elicottero, e stava tornando a Foggia.

L’ultimo contatto avuto dall’elicottero è stato registrato mentre sorvolava la zona compresa tra Apricena e San Severo nel Foggiano dove sono in corso le ricerche, via terra e via mare, nonostante il maltempo, intorno alle 9.30. Le ricerche a terra o con sorvoli si sono concentrano nell’area a sud di Apricena, in direzione di San Severo, da parte dei carabinieri, della polizia e dei vigili del fuoco. Nell’area interessata le condizioni climatiche non consentono un’ottimale visibilità e ci sono raffiche di vento. Partecipa alle ricerche anche l’Aeronautica militare con un elicottero partito da Gioia del Colle (Bari), dove fa base l’84esimo centro Sar del 15esimo stormo, per effettuare altri sorvoli.