Matteo Piantedosi sul rave di Halloween che blocca l'autostrada: sgomberate l'area

Il rave di Modena diventa un caso. Da ore migliaia di persone si sono date appuntamento per partecipare al rave party di Halloween. Le forze dell'ordine sono state costrette a intervenire e, per ragioni di sicurezza, hanno chiuso alcune uscite autostradali sulla A22 e sulla A1. Il rave di Halloween blocca l'autostrada all'altezza di Modena e fa intervenire il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Migliaia di persone, tra cui molti stranieri, si sono radunate in un capannone abbandonato a nord di Modena dov'è in corso il rave party di Halloween. La situazione viene tenuta sotto controllo da polizia e carabinieri e, per motivi di sicurezza, sono state chiuse le uscite autostradali sull’A22 a Carpi e Campogalliano, Modena Nord e Sud in A1.

A quanto si apprende, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha dato mandato al prefetto di Modena e al capo della Polizia Lamberto Giannini di adottare, raccordandosi con l’Autorità giudiziaria, ogni iniziativa per interrompere l’evento in corso. Inoltre, sembra che il ministro porterà in Consiglio dei ministri una serie di misure normative per dare nuovi e più efficaci strumenti di prevenzione e intervento rispetto a casi del genere.