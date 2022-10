Voli cancellati a Fiumicino, alta adesione allo sciopero Enav

21 ottobre 2022 a

a

a

Alta adesione negli aeroporti allo sciopero dei trasporti indetto per la giornata di venerdì 21 ottobre. Forti ripercussioni si sono registrate anche nello scalo di Fiumicino dove molti voli sono stati cancellati per la mancanza del personale Enav addetto alle torri di controllo. «L’altissima adesione, oltre il 90%, allo sciopero da parte del personale di Enav dimostra l’urgenza di affrontare questioni cruciali che vanno dall’applicazione e evoluzione del piano industriale, all’adeguamento degli organici, dall’organizzazione dei turni di lavoro alla definizione di tempistiche e contenuti del rinnovo del contratto». Ad affermarlo in una nota congiunta sono Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti commentando i dati sullo sciopero di 24 ore indetto venerdì 21 ottobre dal personale di Enav. «Ci aspettiamo risposte rapide e concrete da parte dell’azienda che non può più mantenere il suo atteggiamento di totale chiusura alle rivendicazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. In caso contrario - concludono le tre sigle sindacali - saremo costretti a programmare nuove azioni di protesta».

Video su questo argomento A Fiumicino decolla il primo taxi volante: in viaggio verso il futuro

Ripercussioni anche nell'aeroporto d'Abruzzo. La Saga, la società di gestione dello scalo aeroportuale abruzzese, ha comunicato di aver assicurato soltanto il volo Pescara-Torino delle 17.10 e il ritorno delle 20.15. Per quanto riguarda gli altri collegamenti giornalieri di andata e ritorno da e per Pescara, Saga precisa che sono stati cancellati: Pescara-Praga; quattro voli tra andata e ritorno con Bergamo Orio al Serio; Pescara-Düsseldorf; Pescara-Milano Linate e Pescara-Londra.