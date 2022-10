Eclissi solare, cosa accadrà il 25 ottobre in Italia

21 ottobre 2022 a

Conto alla rovescia per uno dei fenomeni astronomici più attesi e suggestivi, l'eclissi parziale di sole. Il 25 ottobre 2022 lo spettacolo nei cieli sarà imperdibile e con le dovute precauzioni, l'evento sarà perfettamente visibile anche dall'Italia, dove il disco solare verrà “rosicchiato” al massimo del 30% circa.

Come spiegano gli esperti di Edulnaf, il picco massimo dell'oscurità (fino al 20%) si osserverà intorno alle 12.20 con le regioni settentrionali e orientali maggiormente favorite dal fenomeno. La mappa in 3D a cura di Timeanddate mostra quali sono le aree del pianeta dove il disco solare si oscurerà maggiormente: si tratta della Russia europea e del Kazakhstan con l'80% di copertura del Sole. In Italia le percentuali oscillerranno tra il 20,89% di Bolzano e il 9,17% che vedranno gli abitanti di Sassari.

Ma cos'è l'eclissi solare e cosa accade? L'evento si verifica quando la Luna si trova in mezzo tra la Terra e il Sole: a quel punto la sua ombra viene proiettata sul nostro pianeta oscurando il Sole. L'eclissi può essere di tre tipi: parziale, come avverrà il 25 ottobre, totale o anulare. Nel primo caso a essere oscurata sarà soltanto una parte del Sole.