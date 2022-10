Mario Cipollini condannato per lesioni e minacce all'ex moglie

17 ottobre 2022 a

a

a

Il caso Cipollini continua a far discutere. E intanto arriva la condanna dell'ex ciclista. Tre anni di reclusione e 85mila euro di risarcimento: è la condanna inflitta a Mario Cipollini, accusato, tra le altre cose, di lesioni e minacce all’ex moglie Sabrina Landucci. Tra i migliori velocisti al mondo, l’ex ciclista Cipollini è stato denunciato dall’ex moglie, sorella dell’ex calciatore Marco Landucci, oggi vice di Max Allegri alla Juventus, fatto che ha dato il via a tutta la vicenda.

Il ciclista Mario Cipollini denunciato per lesioni dall'ex moglie

La Pm aveva chiesto 2 anni di reclusione per le lesioni e le minacce all’ex moglie e altri 6 mesi per le minacce a Silvio Giusti, attuale compagno alla donna. La giudice, invece, ha inasprito la pena condannando Cipollini a 3 anni totali di reclusione e un risarcimento di 80mila euro all’ex moglie e di 5mila euro a Giusti. La donna si è detta «contenta» anche se «è stato un percorso difficilissimo» mentre «le prime ore sono state veramente dure perché le parole della difesa mi hanno fatto molto male», soprattutto «la cosa che mi ha ferito più di tutte è l’immagine di madre inadeguata che è stata data a me. Spero che tutto ciò serva per tante persone che come me, per anni, non sono riuscite a fare questo passo».