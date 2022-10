“Uso non autorizzato della Venere di Botticelli”. Guerra in tribunale tra gli Uffizi e la casa di moda

10 ottobre 2022 a

L’arte finisce in tribunale. Gli Uffizi di Firenze hanno fatto causa alla casa di moda francese Jean Paul Gaultier per «uso non autorizzato della Venere di Botticelli», l’iconico capolavoro rinascimentale conservato nel museo italiano. «Il marchio ha utilizzato l’immagine del quadro per realizzare diversi abiti senza chiedere il permesso e pagare i diritti, come previsto dalla legge», ha spiegato il museo in un comunicato, al quale sono stati allegati gli screenshot del sito e dell’account Instagram che mostrano i capi d’abbigliamento incriminati. Tra questi, un foulard nominato «La nascita di Venere».

«Abbiamo chiesto il ritiro dal mercato dei vestiti con l’immagine della Venere o in alternativa il raggiungimento di un accordo commerciale, ma la lettera di diffida, inviata ad aprile, è stata sostanzialmente ignorata da Jean-Paul Gaultier», hanno lamentato gli Uffizi annunciando di avere quindi avviato un’azione giudiziaria per ottenere il ritiro degli indumenti in questione e anche un risarcimento danni.