“Nessuno mi seguirà”. La battuta di Papa Francesco che gela tutti

Papa Francesco sorprende ancora una volta tutti quanti con la sua ironia tagliente. «Grazie di questa visita, sono contento. Qui c’è un discorso di sei pagine... Nessuno lo seguirà, nessuno. Perché a quest’ora si pensa al pranzo no?» le parole rivolte dal Pontefice in maniera scherzosa a inizio udienza nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano ai partecipanti al Capitolo Generale della Congregazione del Santissimo Redentore (Redentoristi). Il Pontefice ha voluto quindi mettere da parte il discorso preparato e parlare con i presenti a porte chiuse, dando seguito alla sua ironia. Francesco ha poi continuato con l’andazzo ilare, riferendo un detto spagnolo che dice che se si vuole ammazzare un frate, bisogna dargli da mangiare tardi.

Dal punto di vista formale Papa Francesco ha invece «stabilito di trasferire la competenza per la pastorale dei fedeli che intraprendono i viaggi per motivi di pietà o di studio o di svago» dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale alla Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo del Dicastero per l’Evangelizzazione.