Nord Stream, "nube di gas in Italia". Cosa succede dopo le perdite del gasdotto

La nube di gas arriva in Italia. È quello che il fisico e climatologo del Cnr, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha detto a La Presse. Riguardo alla nube di gas provocata dai danni ai gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2 "ci sono delle correnti da nord che potrebbero portare questo tipo di aria verso il Mediterraneo occidentale entro stasera, secondo gli attuali modelli, specialmente verso la Sardegna" ha spiegato l'esperto.

Pasini, docente di Fisica del clima all'Università di Roma Tre, assicura che non ci sarà "nessun pericolo per la salute perché la concentrazione di metano è estremamente diluita e la nube si è già spezzata in due", ha detto l'esperto sottolineando che "la concentrazione è così bassa da non poter creare nessun problema alla salute".