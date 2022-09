Nord Stream, enorme nube di metano su Norvegia e Svezia. Scienziati sconvolti

30 settembre 2022 a

A lanciare l'allarme è l'IMEO, l'Osservatorio internazionale per le emissioni di metano. L'istituto ha analizzato le immagini satellitari degli ultimi giorni dell'Europa del nord in relazione alle perdite dei gasdotti Nord Stream, nel mar Baltico. Nelle foto si osserva una "enorme nuvola di metano" causata "dalla rottura del gasdotto Nord Stream. Inimmaginabile avere questi dati a portata di mano così velocemente qualche anno fa", spiega l'osservatorio in una serie di tweet.

#BREAKING: An IMEO analysis of satellite images conducted in a partnership between @UNEP and scientists from Universitat Politècnica de València (@UPV) has detected and confirmed for the first time the large methane leak in the rupture of the Nord Stream natural gas pipeline. pic.twitter.com/10SAY3N78B — International Methane Emissions Observatory (@CH4Observatory) September 29, 2022

L'analisi delle immagini satellitari è stata svolti in collaborazione con il programma ambientale dell'Onu e l'Universitat Politècnica de València "ha rilevato e confermato per la prima volta la grande perdita di metano nella rottura del Gasdotto Nord Stream. Le immagini del satellite Landsat8 osservate oggi indicano la scala delle emissioni i metano. Dal 26 settembre al 29 settembre il raggio visivo del gorgo" sul mare "è stato notevolmente ridotto da ca. 700 metri a ca. 520 metri". Tutto gas che è finito nell'aria nell'ambito di una guerra dell'energia parallela a quella scatenata dalla Russia in Ucraina, mentre l'Occidente punta il dito su Putin per il presunto sabotaggio dell'infrastruttura.

Il climatologo dell’Istituto norvegese per la ricerca sull’aria, Stephen Matthew Platt, conferma che le esplosioni nei gasdotti Nord Stream hanno portato a una nuvola di gas metano su Norvegia e Svezia, come riporta Nrk. Lo scienziato ha calcolato da mercoledì scorso l’entità delle emissioni sulla base delle misurazioni dell’osservatorio Birkenes ad Agder. "Quando ho iniziato ad effettuare i calcoli moledì mattina, non mi aspettavo di vedere nulla. Molto spesso si sente parlare di grandi emissioni, ma quando guardi i dati non ne vedi alcun segno. Ma in questo caso c’è stato un netto aumento", ha detto Platt a Nrk. Con l’aiuto dello stesso osservatorio europeo Icos, Platt ha concluso che le perdite hanno portato al rilascio di circa 40.000 tonnellate di metano, mentre l’istituto indipendente Nilu ha presentato nuove stime, riportando uno scarico nell’aria di almeno 80.000 tonnellate di gas serra. Si tratta di più di quattro volte le emissioni annue di metano nazionali norvegesi dell’industria petrolifera e del gas.

"Non abbiamo mai visto nulla di simile in nessuno dei nostri osservatori", ha affermato la ricercatrice di Nilu, Cathrine Lund Myhre. Le emissioni corrispondono ad un aumento della concentrazione di metano nell’atmosfera di circa il 20 per cento. "Questi sono livelli record, non abbiamo mai visto niente di simile prima in Norvegia e Svezia", ha detto ancora Platt.