Alluvione Marche, disperso un bambino di 8 anni. La mamma trovata aggrappata al tronco di un albero

Sono tre i dispersi nell’alluvione che ha colpito le Marche dalla tarda serata di giovedì 15 settembre e tra questi c’è anche un bambino di otto anni. La madre è stata salvata a Castelleone di Suasa dai vigili del fuoco. La donna era in auto quando è stata travolta dalla piena del fiume, scesa dalla vettura con il figlio entrambi sono stati travolti dall’acqua. I vigili del fuoco l’hanno rintracciata aggrappata al tronco di un albero. Gli altri due dispersi si cercano nella zona di Barbara. Le vittime accertate al momento sono sette.

In due-tre ore è scesa l'acqua attesa in sei mesi. Sono state finora oltre 2.500 le richieste di intervento arrivate finora dalle Marche al numero unico 112, fa sapere l’assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini, che ha spiegato che per gestirle è intervenuta anche la Regione Toscana. "Ci sono afflussi importanti negli ospedali - ha aggiunto - persone che presentano forme di ipotermia, perché sono state in acqua per diverso tempo, e fratture da caduta".

Saltamartini conferma 7 vittime ma 2 dispersi, e solo a Senigallia 40 persone sfollate che hanno trovato ospitalità attraverso la Caritas. Proprio nella cittadina costiera in provincia di Ancona, la situazione continua a essere critica, in particolare presso il ponte Garibaldi. I tronchi d’albero e i detriti trasportati a valle dal Misa hanno determinato un’ostruzione del fiume, che è esondato nel centro storico. "Alcune persone si sono rifugiate ai piani alti - ha detto Saltamartini - perchè i piani terra sono invasi dall’acqua". Acqua che è penetrata anche nell’ospedale cittadino, che è di primo livello, e gli interventi del pronto soccorso sono dirottati alle strutture ospedaliere di Jesi e Fabriano.