La “Via europea della Fiaba” è Itinerario culturale europeo. Punto di partenza e arrivo in Toscana

Un importante riconoscimento continentale. Fondamentale per dare nuova linfa alla nostra cultura e al nostro turismo. Per creare nuove opportunità di lavoro e di sviluppo. E per far sorridere e divertire i nostri figli. La “Via della Fiaba” è diventata Itinerario culturale europeo. Il prossimo 26 settembre sarà presentata ufficialmente nella sede della Regione Toscana a Bruxelles. E il 5 ottobre sarà annunciata anche all’Annual Advisory Forum degli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa, che quest’anno è in programma a Creta.

Sull'isola greca si terrà la cerimonia ufficiale. Si tratta di un riconoscimento importante per il nostro Paese e per uno degli autori di fiabe più famosi ed amati al mondo: Carlo “Collodi” Lorenzini, l'indimenticato autore di Pinocchio. Tra gli itinerari culturali previsti c'è ovviamente anche il borgo pistoiese, visitato ogni anno da milioni di turisti, italiani e stranieri. Il programma degli Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa è nato nel 1987.

“Sono un invito al viaggio e alla scoperta del ricco e variegato patrimonio culturale europeo. Il loro scopo è quello di creare una rete di persone e luoghi legati tra loro grazie a una storia e a un patrimonio comuni. Gli Itinerari Culturali mettono in pratica i valori del Consiglio d'Europa: diritti umani, diversità culturale, dialogo e scambi interculturali”.

Ad oggi si tratta di oltre quaranta percorsi, dalla Via Francigena ai Cammini di Santiago di Compostela, dal giro delle Città Termali Storiche alla Via Carlo Magno. La Via Europea della Fiaba è dedicata ai miti, al folklore e alle narrazioni orali europee, ed è rivolta principalmente ai bambini. Una struttura che mette insieme una rete di enti culturali, fondazioni e centri di ricerca focalizzati sulle fiabe, i loro autori e personaggi, che oggi fanno parte della letteratura e del patrimonio culturale europei.