Gran Sasso, tre giovani colpiti da un fulmine. Uno è grave: il 28enne di Tivoli è in terapia intensiva

Tre ragazzi, due romani di 24 e 28 anni e un 28enne di Tivoli, sono stati colpiti da un fulmine mentre facevano un'escursione sul Gran Sasso, uno di loro - il 28enne di Tivoli - è ricoverato in gravi condizioni. I tre giovani erano a 200 metri dall’albergo di Campo Imperatore a ridosso dell’Osservatorio Astronomico, sui 2.150 metri d’altezza, e sono stati colti di sorpresa da un temporale. Un fulmine, colpendoli, ha sbalzato via due di loro e si è abbattuto in pieno sul terzo, ora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale "San Salvatore" de L'Aquila.

Un altro escursionista che era poco distante ha avvertito i soccorsi. Sul posto è accorso il personale medico del 118 arrivato in eliambulanza che ha intubato il ferito, mentre gli altri due sbalzati dal fulmine sono scesi con la funivia e poi accompagnati in ambulanza sempre al nosocomio aquilano per le cure del caso. I due non averebbero riportato conseguenze. Secondo le prime informazioni il giovane colpito direttamente dal fulmine è in gravi condizioni ed è ricoverato in terapia intensiva nell’ospedale abruzzese. L’incidente si è verificato lungo il sentiero estivo, a poca distanza dall’osservatorio astronomico.

Soltanto ieri due uomini sono morti a Pragelato, in Piemonte, nella zona del rifugio dell’Assieta dopo essere stati colpiti da un fulmine. Stavano facendo un'escursione in bicicletta. Uno dei due è l’imprenditore Alberto Balocco, terza generazione della storica famiglia dell'industria dolciaria.