Nave militare in quarantena a Napoli: morta soldatessa di 19 anni. Altri due ricoverati

25 agosto 2022 a

a

a

Una nave militare da guerra battente bandiera greca e proveniente dalla Turchia, è in quarantena poco distante dalla costa di Napoli. L'imbarcazione è finita in isolamento dopo la morte di una militare di 19 anni, risultata positiva al Covid, e deceduta nella notte all'Ospedale del Mare del capoluogo campano, dove ieri era stata ricoverata.

Jill Biden di nuovo positiva. Il Covid non dà tregua alla Casa Bianca



Altri due giovani militari greci che erano sulla nave, un uomo e una donna di 21 anni, sono stati ricoverati nell'ospedale Cotugno di Napoli e sottoposti a tampone. I due sono risultati entrambi negativi al Covid e sarebbero in condizioni discrete. I medici ipotizzano che i tre potrebbero essere stati colpiti da una tossinfezione alimentare, probabilmente per cibo ingerito in Tunisia in un pub, durante una sosta nella navigazione prima di arrivare a Napoli.

“Basta con l'inglese”. La Crusca è stufa dei testi dei ministeri

L'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia sulla salma della ragazza. La tossinfezione gastrica potrebbe avere scatenato una reazione violenta sulla giovane militare greca, che era anche positiva al Covid. Le autorità sanitarie di Napoli sono intanto in attesa dell'autorizzazione dalle autorità greche per poter eseguire i tamponi a bordo della nave, che resta in quarantena al porto di Napoli.