Gas gratis in Basilicata, il presidente Bardi firma la Legge regionale

23 agosto 2022

"Ho appena firmato la legge per dare il gas gratis a tutti residenti in Basilicata. È pubblicata sul BUR". Con un tweet il presidente della Regione Vito Bardi annuncia il provvedimento “Misure regionali di compensazione ambientale per la transizione energetica ed il ripopolamento del territorio lucano”, pubblicato sul Bur speciale {clicca qui}

Al comma 1 dell’articolo 1 (Oggetto e finalità), si prevede che “In applicazione del principio di efficientamento e di risparmio energetico, al fine di attenuare a livello regionale gli effetti negativi della crisi energetica e di favorire il processo di ripopolamento del territorio lucano, la Regione dispone la valorizzazione del gas naturale, acquisito in sede di negoziati in materia di compensazione ambientale con le concessionarie degli impianti estrattivi di idrocarburi sul territorio, consentendo, con oneri a carico della Regione e anche con criteri prioritari che tutelino e incentivino il risparmio energetico e la riconversione verso l’impiego diffuso di fonti energetiche rinnovabili, la erogazione gratuita mediante rimborso della componente energia del prezzo del gas fornito per le utenze domestiche dei residenti nella Regione Basilicata, delle pubbliche amministrazioni regionali, esclusi gli enti pubblici economici e le società partecipate, e degli enti locali regionali.

I criteri per il rimborso perseguono l’obiettivo del risparmio del consumo e della riconversione energetica secondo modalità definite dalla Giunta Regionale.

Plaude all'importante iniziativa il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani: "Bravo il presidente Bardi, Forza Italia sempre dalla parte dei cittadini, soprattutto in un momento di grande difficoltà per l'aumento del prezzo del gas".