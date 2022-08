Vaticano, la mossa di Papa Francesco: c'è aria di Conclave? Cardinali convocati

22 agosto 2022 a

È previsto per sabato 27 agosto il Concistoro convocato da Papa Francesco per la nomina di 21 nuovi cardinali. Nel concistoro verranno inoltre decise le date di canonizzazione per Giovanni Battista Scalabrini e Artemide Zatti. Lunedì 29 e martedì 30 tutti i cardinali saranno riuniti con il Pontefice per riflettere per riflettere sulla nuova Costituzione apostolica Praedicate Evangelium, la riforma della Curia Romana. È l’ottavo Concistoro del pontificato di Francesco. Agosto è una data poco usuale per i Concistori che solitamente vengono svolti a febbraio, giugno o novembre.

Secondo un retroscena rivelato da Il Giornale si tratta di una sorta di "pre-conclave". Ma anche un' occasione per consentire ai cardinali, scelti da Francesco in tutto il mondo, di conoscersi meglio tra loro. Le riunioni serviranno anche a parlare delle finanze vaticane e del prossimo Giubileo del 2025. All'appuntamento è stato invitato anche il cardinale Angelo Becciu. È la prima volta che partecipa ad una riunione cardinalizia dopo lo scandalo che lo aveva travolto per il suo coinvolgimento nell'acquisto di un immobile di lusso da 200 milioni di euro a Londra. Proprio ieri Becciu, durante la Messa celebrata in una chiesa di Golfo Aranci in Sardegna, ha annunciato di aver ricevuto una telefonata da Papa Francesco.

"Sabato mi ha telefonato il Papa per dirmi che sarò reintegrato nelle mie funzioni cardinalizie e per chiedermi di partecipare a una riunione con tutti i cardinali che si terrà nei prossimi giorni a Roma" ha spiegato il Cardinale che ha parlato di grande emozione; “Sono molto emozionato per questo gesto del Papa. Lo ringrazio di cuore e riconfermo la mia piena comunione con Lui” ha detto. Dal Vaticano però oggi non è arrivato nessun commento ufficiale rispetto alla riabilitazione del cardinale sardo.