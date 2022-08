Rissa e lanci di bottiglie fra turisti a Gallipoli, il Suv rischia di investire un giovane

18 agosto 2022

È diventato virale sui social il video di una rissa fra turisti a. Baia Verde, località vicino Gallipoli, frequentatissima meta di vacanze in Salento, in Puglia. Si vedono dei giovani lanciarsi delle bottiglie e a un certo punto un suv riparte ad alta velocità, rischiando di investire un giovane. L'episodio è avvenuto di mattina presto, tra le urla urla di donne e ragazze che imploravano ai giovani di smetterla. Sul luogo della rissa è intervenuta la Polizia ma all'arrivo delle pattuglie i giovani si erano già dileguati. Non si registrano denunce né accessi all'ospedale da parte di persone ferite.