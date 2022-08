L'aria che tira, l'ambasciatore Pontecorvo rivela il vero l'obiettivo ucraino in Crimea

17 agosto 2022 a

Da una parte l'offensiva ucraina in Crimea, dall'altra le manovre pericolose che coinvolgono la centrale nucleare di Zaporizhzhia. La guerra in ucraina sembra avviata a una nuova escalation? A commentare ultime notizie che arrivano dal conflitto scatenato dalla Russia è l'ambasciatore Stefano Pontecorvo che, nel corso della puntata di mercoledì 17 agosto de L'aria che tira, su La7, spiega che la "guerra si sta muovendo verso una dimensione di conflitto che non va in un senso o nell'altro, di avvitamento verso se stessa".

"La linea del fronte è ferma da tempo e questo è dovuto alla scarsa incisività dei militari russi e al miglioramento dell'artiglieria ucraina. Sta diventando una guerra di posizione con gli ucraini che stanno prendendo a bersaglio, legittimamente, obiettivi che fanno male anche all'opinione pubblica russa" come quelli in Crimea, afferma l’ambasciatore. "La guerra di sta muovendo verso un conflitto se non congelato, ma che non va in un senso o nell'altro". Insomma, la guerra si sta "avvitando su stessa", conclude Pontecorvo, e gli ucraini puntano a minare anche la fiducia dei russi colpendo in Crimea.

Intanto l’Ucraina ha concordato con gli Stati Uniti che le armi che sta ricevendo dall’Occidente non verranno usate per colpire il territorio della Federazione Russa, ma tali limiti non riguardano il Donbass, la Crimea e gli altri territori che Kiev considera occupate dai russi. Lo ha spiegato il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, in un’intervista a Voice of America. "Abbiamo accordi con gli Stati Uniti che non utilizzeremo le armi forniteci contro obiettivi sul territorio della Federazione Russa. Ma se parliamo della liberazione dei territori temporaneamente occupati dell’Ucraina dove si trova il nemico, queste restrizioni non valgono", ha detto Reznikov. L'offensiva ucraina in Crimea sembra dunque destinata a intensificarsi.