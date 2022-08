Mascherine a scuola settembre 2022, le nuove linee guida. Il sottosegretario Costa: "Ritorno alla normalità"

Luca De Lellis 08 agosto 2022 a

Si va verso lo stop delle mascherine l’anno scolastico 2022-2023. In una nota il sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa annuncia che "si stanno compiendo passi in avanti importanti per permettere alle nostre studentesse e ai nostri studenti di tornare in classe senza coperture precauzionali per naso e bocca”. Un’eventuale decisione in questa direzione sarebbe da ricollegare alle “linee guida dell’Iss”, per le quali “se la situazione epidemiologica rimarrà immutata, dovranno indossare l'Ffp2 solo personale scolastico e alunni fragili”.

Lo stesso membro del Governo ha sempre sostenuto un progressivo smantellamento delle restrizioni a scuola: “L’obiettivo dell’esecutivo – prosegue Costa – è quello di far tornare i nostri ragazzi e le nostre ragazze a settembre a scuola in presenza e senza mascherine. Un’indicazione di buon senso sostenuta con forza con il mio partito, Noi con l’Italia, proprio come quella che ha permesso di togliere l’obbligo di mascherina per gli esami di terza media e maturità”.

Tuttavia, il Covid è un virus di cui ancora non ci siamo completamente liberati. Di conseguenza, secondo il sottosegretario, sono necessarie alcune tecnologie che possono ridurre il rischio di contagio in luoghi chiusi come le aule: “Occorre un ulteriore sforzo per implementare l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata nelle aule. La scuola è da sempre una priorità della nostra agenda politica. Il progressivo ritorno alla normalità passa anche da qui”.

Non solo la scuola. Tra i temi toccati da Costa c’è anche quello sull’opportunità di togliere l’obbligo di quarantena per i positivi al Covid, ma solo a patto che non presentino sintomi. Infatti, chiosa il sottosegretario, per tornare definitivamente alla normalità servirebbe una “revisione dell'isolamento per gli asintomatici: una prima riduzione subito e l’eliminazione totale della misura nelle prossime settimane”.