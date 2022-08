Vacanze, è boom dei prezzi rispetto al 2021: le più care da 50 anni

07 agosto 2022 a

Il caro-prezzi travolge l’estate degli italiani. Una vacanza di 10 giorni costa quest’anno tra il 15,5% e il 20% in più sul 2021, considerando le spese per spostamenti, pernottamenti, cibi e servizi, passando da una media di 996 euro a persona del 2021 ai circa 1.195 euro del 2022, con un incremento di spesa che potrebbe raggiungere i 199 euro pro capite. È la stima fatta da Codacons che dice che quelle di quest’anno saranno ricordate come le più care degli ultimi 50 anni.

«Iniziando dagli spostamenti, chi decide di partire per la villeggiatura deve mettere in conto aumenti abnormi per aerei, traghetti e carburanti - spiega il Codacons -. I voli nazionali costano un terzo in più rispetto allo scorso anno (+33,3%) mentre le tariffe dei voli internazionali sono più che raddoppiate, segnando il record del +124,1%. Non andrà meglio a chi deciderà di muoversi in auto: oggi un litro di benzina costa il 13,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2021, mentre il diesel è rincarato del 22,6% su base annua».

Sempre secondo il Condacons dormire in albergo o pensioni costerà in media il 21,4% in più rispetto allo scorso anno. Non va meglio infine per il vitto con bar e ristoranti che «hanno ritoccato i listini del +4,6%, mentre i generi alimentari costano in media il 9,1% in più». «Per visitare musei, parchi e giardini si spende invece il 3,2% in più, mentre andare al cinema, al teatro o ad un concerto costa il 2,3% in più» i dati snocciolati dall’associazione dei consumatori.