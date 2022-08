Meteo, la previsione rovina il week-end: caldo e temporali. Dove piove in Italia

04 agosto 2022 a

La quinta ondata di caldo investe l'Italia anche se non si raggiungeranno i livelli di luglio. L'Italia in realtà sembrerà divisa nel primo week-end di agosto: sabato 6 e domenica 7 in alcune zone è infatti prevista la pioggia.

L'anticiclone africano riporterà il caldo torrido con punte di 37-38 gradi in Val Padana, ma anche al Centro e al Sud, in Puglia e in Basilicata. Poi la forte calura di questi giorni aumenterà il rischio dell'improvviso scoppio improvviso dei classici temporali di calore grazie anche ad una leggera flessione della pressione atmosferica che creerà instabilità. Secondo le ultime previsioni a maggior rischio potrebbero essere, specie sabato 6 agosto, le vallate alpine tra Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige; non escludiamo che qualche temporale possa estendersi fin verso le pianure limitrofe. E ancora le zone interne di Liguria e alta Toscana e tra Basilicata e Calabria dove potrebbero innescarsi degli isolati e rapidi rovesci.