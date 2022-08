Come sarà il meteo ad agosto 2022: dal caldo alla pioggia, l'ultima previsione

03 agosto 2022 a

a

a

Pioverà ad agosto? Forse, ma non riguarderà tutta l’Italia e bisognerà aspettare altri 10 giorni. La prima settimana del mese sarà caldissima però entro Ferragosto potrebbero arrivare “salvifici” temporali.

Secondo quanto riferisce il sito specializzato Meteo.it, la presenza dell'anticiclone africano sarà costante sul bacino del Mediterraneo: “Quasi tutta la prima decade di agosto sarà verosimilmente molto calda e soleggiata da Nord a Sud con roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, temperature oltre i 35/36°C con picchi fin verso i 40°C al Centro e nelle due Isole maggiori”.

"Si intravede già..." La previsione di Giuliacci stravolge agosto, la fine del caldo

Dal 13 agosto tirerà un’altra aria grazie “a una maggiore dinamicità in sede atlantica e Nord europea, da dove cioè partono i flussi più instabili e freschi responsabili delle ondate di maltempo”. E’ ancora presto per dire se la nuova tendenza sarà confermata, ma se così fosse una parte dell'Italia, soprattutto il Nord, potrebbe tornare a respirare con brevi rovesci temporaleschi. Al contrario il Centro-Sud, Sicilia e Sardegna resteranno avviluppati dall’anticiclone africano con temperature al di sopra delle medie. A far paura sono soprattutto le ondate di calore che tolgono il respiro e mettono in difficoltà bambini molto piccoli, anziani e persone fragili.