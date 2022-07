Previsioni meteo, ecco la seconda fiammata africana: 72 ore di aria rovente

Luca De Lellis 19 luglio 2022 a

Le ondate di caldo stanno travolgendo l’Europa intera. Perfino in Inghilterra, Paese certo non noto per le sue temperature elevate, in questi giorni si sono toccate punte di oltre 40 gradi. Una situazione da bollino rosso, con addirittura più di 200 scuole che si sono rifiutate di assecondare le richieste del governo di tenere regolarmente le lezioni, anticipando l’uscita da scuola degli alunni. Ma l'ondata infernale secondo gli esperti meteo dovrebbe coincidere con le prossime 72 ore: le immagini delle previsioni immortalano la palla di fuoco. Già da oggi, martedì 19 luglio, fino a dopodomani il continente subirà un sostanziale aumento delle temperature con picchi di 40 gradi.

Meteo, il giorno della svolta: quando e dove colpirà la perturbazione atlantica

Uno scenario davvero preoccupante, soprattutto, per l’Italia. Secondo i meteorologi sullo Stivale neanche l'ombra di pioggia e venti freschi a breve. Nessuna distinzione tra la parte settentrionale e quella meridionale del Paese, con almeno 9 città a cui è stato riconosciuto il massimo stato di allerta (bollino rosso).

La luce in fondo al tunnel con l'agognato calo delle temperature e dell’afa potrebbe partire da domenica 24 luglio. Mentre nei giorni 26 e 27 luglio una perturbazione dal nord dovrebbe colpire la Penisola. In particolare, nel nord Italia le piogge bagneranno le regioni alpine e le zone della Pianura Padana. Ma non saranno comunque sufficienti a ristabilire una condizione di siccità che appare ormai cronica in questa estate rovente.

