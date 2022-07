Serena Mollicone, la sentenza dopo vent'anni: "Assolti gli imputati". Cadono le accuse per la famiglia Mottola

15 luglio 2022 a

Cadute tutte le accuse. Dopo vent'anni arriva la sentenza sul delitto di Serena Mollicone: i giudici di Cassino hanno assolto tutti gli imputati del processo per l'omicidio di Serena Mollicone. È la decisione dei giudici della Corte d'Assise di Cassino sul caso legato alla morte della diciottenne di Arce, nel 2001. La procura aveva chiesto una condanna a 30 anni di Franco Mottola, ex comandante della caserma dei carabinieri, a 24 anni per il figlio Marco Mottola e 21 anni per la moglie Anna Maria. I tre erano accusati di concorso in omicidio. Assolti anche gli altri due carabinieri coinvolti: Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano, per i quali erano stati chieste condanne a 15 e 4 anni di carcere. Dopo circa dieci ore di camera di consiglio è arrivata la sentenza e in aula la rabbia è esplosa subito: "Vergogna" hanno gridato i parenti e gli amici della vittima. Fuori non sono mancati attimi di tensione.

Serena Mollicone, l'ora della verità dopo 21 anni. La tappe della vicenda

Assolti

