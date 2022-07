Covid, Matteo Bassetti contro i braccialetti Covid: "Vogliono fare come a Hong Kong"

14 luglio 2022 a

a

a

"Addirittura qualche consulente di un ministro vorrebbe applicare la filosofia di Hong Kong. Sapete cosa hanno fatto?" L'infettivologo Marco Bassetti in una diretta Instagram commenta il provvedimento adottato nel sudest della Cina contro la diffusione del virus.

"Con questi numeri...". Covid, l'Oms avverte i governi: emergenza esplosiva

"A Hong Kong hanno messo un braccialetto ai positivi come ai carcerati: se esci di casa inizia a lampeggiare e avverte la polizia. Pensate un po' cosa vorrebbe qualcuno in Italia. È una follia" tuona Bassetti. Sulle misure da adottare contro il Covid si è creato uno scontro tra lo Stato e cittadini sbagliato. "È giusto rimanere a casa se si è positivi sintomatici ma senza sintomi si dovrebbe poter uscire con la mascherina. Non si deve creare una contrapposizione tra lo Stato e i cittadini. Evitiamo di fare del terrorismo, adesso con la crisi del governo finalmente si parlerà di altro" conclude il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

"Con questi numeri...". Covid, l'Oms avverte i governi: emergenza esplosiva

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.