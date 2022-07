Omicidio Niccolò Ciatti, in fuga il ceceno Rassoul Bissoultanov dopo la condanna a 15 anni

13 luglio 2022 a

Il ceceno Rassoul Bissoultanov, condannato a 15 anni in primo grado in Spagna per l’omicidio del 22enne di Scandicci (Firenze) Niccolò Ciatti, è risultato irreperibile a un’udienza in programma stamani a Girona: il tribunale avrebbe dovuto decidere sul suo eventuale ritorno in carcere e calcolare la rideterminazione della sua reclusione dal momento che è stato in prigione già quattro anni. A darne notizia è la famiglia Ciatti, rappresentata nell’udienza dai propri legali. A causa dell’assenza dell’imputato, il magistrato ha emesso un mandato d’arresto internazionale nei suoi confronti.

Bissoultanov era in regime di libertà vigilata in Spagna, dopo che l’estate scorsa era stato scarcerato per decorrenza dei termini. Il 3 giugno scorso era stato condannato per l’omicidio volontario del giovane di Scandicci, ucciso da un calcio alla testa durante una lite in discoteca. Per l’omicidio di Ciatti - ucciso a calci e pugni, senza alcun motivo, nell’agosto del 2017 in una discoteca di Lloret de Mar - è in corso anche un processo ‘parallelo’ dinanzi alla corte d’assise di Roma.

