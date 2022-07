Roma, il video della vergogna: folle rissa in pieno giorno. Matteo Salvini massacra il Pd: "E Gualtieri dorme..."

08 luglio 2022 a

Bastonate e lanci di pietre, solo per un caso non resta per terra qualcuno. Una rissa violentissima è quella ripresa da una finestra di Roma in pieno giorno, protagonisti due uomini a torso a nudo che se le danno di santa ragione in strada tra gli automobilisti attoniti. A rilanciare il video pubblicato dall'account social Welcome to favelas, "specializzato" nelle scene di degrado della Capitale e non solo, è il leader della Lega Matteo Salvini.

"Scene di ordinaria follia a Roma. Bastone vs pietra: 1-1... Nel frattempo il sindaco del Pd dorme. Serve riportare un po’ di ordine e rispetto delle regole. Che dite?", chiede il senatore ai suoi follower. Lo scontro tra i due (uno di pelle chiara, l'altro di colore) inizia con il tremendo lancio di una pietra che colpisce il "duellante" di colore su un fianco. Quello, armato di una mazza, va alla carica ma l'altro recupera il masso e lo tira di nuovo, mancando però il bersaglio. A questo punto il primo sferra una bastonata all'avversario, poi i due si fronteggiano a distanza per un po', poi separano e si allontanano in direzioni diverse. Il tutto si è consumata davanti agli automobilisti sbigottiti che nel frattempo si sono trovati nel mezzo di una scena, per l'appunto, da favelas.

Di seguito e a questo link il video rilanciato da Salvini.

