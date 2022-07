Milano, crolla un edificio in costruzione: ci sono dei feriti

08 luglio 2022 a

Paura e spavento a Milano. L’armatura di una soletta di un edificio in costruzione in via Espinasse 101 è crollata e ci sono delle persone coinvolte. A riferirlo sono i Vigili del Fuoco intervenuti sul luogo dell’incidente del capoluogo della Lombardia con 4 mezzi. La zona è quella di Villapizzone.

I detriti hanno colpito tre operai, che sono rimasti feriti. Due di loro sono riusciti a liberarsi mentre il terzo collega è stato estratto dai pompieri, subito all’opera dopo la chiamata. Non ci sono state vittime: nessuna persona sarebbe in condizioni preoccupanti. Il crollo ha interessato circa 150 metri di soletta di un edificio in costruzione accanto ad un capannone industriale.

