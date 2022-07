Controcorrente, Massimo Galli e la profezia sul covid: il picco arriverà a fine luglio

04 luglio 2022 a

a

a

Massimo Galli è l'ex direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. E' stato ospite nella puntata di "Controcorrente" in onda lunedì 4 luglio su Rete4. Con Veronica Gentili, Galli ha parlato di pandemia e della prospettiva di contagi in aumento nelle prossime settimane. "Le pandemie non si chiudono per decreto - ha detto il professor Galli - Il numero degli infetti è altissimo e la maggior parte di loro non si fa neanche il test. Questa variante circola molto più velocemente delle altre e ci sta procurando molti problemi".

"Sbagliato eliminare le quarantene. Così il virus dilaga". Galli boccia il governo

Galli parla anche del picco dei contagi atteso a fine mese. "In inverno arriveranno altre varianti che si stanno già formando nei Paesi dove adesso è inverno - ha detto Galli - Il vero picco di infezioni arriverà nelle prossime settimane, in particolare a luglio. Per questo bisogna fare la quarta dose a anziani e pazienti fragili. Nella maggioranza dei casi il vaccino li tiene lontani dagli ospedali".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.