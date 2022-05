Omicidio Willy, chiesto l'ergastolo per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi

12 maggio 2022 a

Ergastolo per Marco e Gabriele Bianchi, 24 anni a Francesco Belleggia e a Mario Pincarelli. Sono le richieste di condanna sollecitate oggi dai sostituti procuratori di Velletri, Giovanni Taglialatela e Francesco Brando al termine della requisitoria nel processo in corte d’assise a Frosinone per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il giovane di Paliano ucciso a Colleferro la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020.

Imputati per omicidio sono i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli. I pm hanno riconosciuto le attenuanti generiche per Belleggia e Pincarelli, mentre hanno ritenuto insussistente l’aggravante dei motivi abietti per tutti e quattro gli imputati.

La pubblica accusa riconosce a «Pincarelli e Belleggia le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti» ha spiegato il sostituto procuratore d Taglialatela, nella requisitoria. «La pena, qualunque essa sia, è solo un aspetto. La pena, anche quella più severa, deve contenere speranza per coloro che si sottoporranno ad essa. La speranza riguarda nel loro stesso cambiamento nel rinnovamento, nella riconsiderazione della loro vita».

