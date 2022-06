Infedeltà coniugale, in Italia boom di tradimenti: la mappa delle città con più “scappatelle”

Alice Antico 24 giugno 2022 a

a

a

L’Italia porta a casa il trofeo europeo dell’infedeltà con un tasso di traditori del 45%. A rivelarlo è Incontri-ExtraConiugali.com, sito dedicato a chi è in cerca di una storia al di fuori della coppia per provare nuove emozioni. Il portale ha infatti realizzato un sondaggio a livello europeo, in cui il nostro paese ha raggiunto il primo posto in quanto a tradimenti. In testa alla classifica dei paesi traditori ci sono Spagna e Francia. Qui più della metà della popolazione (circa il 58% in Italia e il 53% in Spagna) ha tradito almeno una volta il proprio fidanzato/a Terzo posto per i francesi, che conquistano il podio dei traditori con un bel 49%. Entrano nella top ten pure Germania (48%), Belgio (46%), Regno Unito (45%), Austria (42%), Danimarca (39%), Finlandia (37%) e Norvegia (36%).

Il vescovo esulta per la sentenza sull'aborto: "Speriamo faccia scuola in Italia"

Non solo: sembra che l’Italia sia anche il paese in cui i tradimenti sono in aumento. Rispetto allo scorso anno infatti sembrano essere cresciuti del 18%. Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com, ha spiegato che “il fenomeno, salvo poche eccezioni, è trasversale lungo tutta la Penisola”. Fra le città più fedeli troviamo Catania, in cui solo il 9% degli intervistati ha dichiarato che avrebbe tradito il proprio partner, seguono Bologna, Cagliari, Padova, Terni e Trapani. Il tradimento è invece in aumento nelle grandi città. In particolare a Roma (72%), Milano (71%), Napoli (68%), Genova (65%) e Palermo (64%), dove è presente il maggior numero di persone iscritte al portale per gli incontri online. La ricerca ha inoltre svelato come siano soprattutto le donne (64%) a tradire, mentre la voglia di una “scappatella” per gli uomini arriva solo al 52%. Un dato che trova conferma anche nel fatto che solo l’8% delle donne che tradisce il partner dichiara di sentirsi poi in colpa”. Perché le donne tradiscono? “Per il più classico dei motivi – svela Fantini – uscire dalla routine e dalla noia. Una donna annoiata può facilmente lasciarsi tentare dall’idea di una scappatella”.

Prorogato fino al 2 agosto lo sconto di 30 centesimi per la benzina

Si rivela chiaramente, quindi, come la causa di un tradimento sia, nella maggior parte dei casi, proprio la noia (45%), seguita da scarsa attenzione da parte del partner (32%) e insoddisfazione nella vita sessuale (21%). Quest’ultimo aspetto ha, di fatti, spesso caratterizzato la nostra Penisola. Il legame fra tradimento e crescente insoddisfazione verso il proprio rapporto sessuale, e non sentimentale, è direttamente proporzionale ed ha sempre rappresentato un fattore estremamente influente nei rapporti fra coniugi italiani.

Contagi senza freni. E arriva la proroga per l'obbligo di mascherina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.