Croce Rossa Internazionale, Francesco Rocca confermato presidente

Francesco Rocca è stato confermato alla guida della Croce Rossa Internazionale con il voto favorevole di 122 Paesi su 130. E' la prima volta che viene confermato un presidente uscente. Rocca segna cosi un altro record. Già con la sua prima nomina alla guida della Federazione Internazionale della Croce Rossa, avvenuta il 6 novembre 2017, all'Assemblea Generale tenutasi ad Antalya, in Turchia, è stato il primo italiano a ricoprire quell'incarico.

Nato a Roma il primo settembre del 1965, Rocca è già presidente della Croce Rossa Italiana dal 2013, dopo essere stato per cinque anni (dal 2007) a capo del dipartimento delle operazioni di emergenza della CRI. Un anno dopo, nel 2008, accetta l’incarico di Commissario straordinario. Nel 2009, durante l’Assemblea Generale in Kenya, viene eletto come membro del Consiglio d’amministrazione della Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

Avvocato di professione ma con la passione per il volontariato, con una propensione naturale al rendersi disponibile agli altri ha ricoperto numerosi incarichi. Presidente dell’Ipab “Asilo della Patria” dal 1996 al 2003, Commissario dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma dal 2002 e poi Direttore Generale dello stesso nosocomio fino al 2007. Ancora, componente del consiglio d’indirizzo dell’Istituto Nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma dal 2007 al 2010 e del nucleo valutazione dell’Istituto Nazionale Tumori – IRCSS Fondazione Pascale di Napoli dal 2005 al 2009. Infine, Commissario straordinario della Asl Napoli 2 nel 2011 e Direttore Generale dell’IDI nel 2017.

