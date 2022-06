Covid, Locatelli contro lo stop all'isolamento: "Se i positivi circolano aumentano i contagi"

17 giugno 2022 a

Fa discutere l'ipotesi avanzata dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa di togliere l'obbligo di isolamento per chi ha il Covid. Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità avverte sui possibili rischi: "Il governo farà le valutazioni del caso e prenderà poi le decisioni che ritiene più opportune. È chiaro che i soggetti che sono infetti possono contagiare. Se circolano liberamente soggetti infetti, poi è ovvio che possono contribuire significativamente alla curva dei contagi", ha detto l'ex coordinatore del Cts a margine dell’evento "Meeting 100 Car-T", organizzato dall’Istituto nazionale dei tumori di Milano. Costa ha detto che la "rimozione dell'isolamento per i positivi è vicina". Gli stessi virologi però sono in disaccordo. Per la microbiologa Maria Rita Gismondo "con il tipo di patologia che in questo momento dà il virus" Sars-CoV-2, "la quarantena è assolutamente eccessiva, perché" oggi il coronavirus pandemico "è associato a una patologia molto blanda e per malattie virali che causano sintomi analoghi non abbiamo mai rispettato una quarantena". E' contrario, invece, Massimo Galli: " Nel momento in cui eliminiamo un altro strumento di controllo, possiamo avere qualche brutta sorpresa e non in autunno, ma già in piena estate".

