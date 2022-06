Forte scossa di terremoto tra Marche e Abruzzo. Epicentro al largo di San Benedetto del Tronto

09 giugno 2022 a

Terremoto di magnitudo 4.1 nelle Marche, con epicentro nel mare Adriatico, a pochi chilometri dalla costa picena, in corrispondenza di San Benedetto del Tronto. La violenta scossa, a una profondità di 22 chilometri, è stata avvertita nel Centro Italia alle 13.18, anche in Abruzzo. Tantissime le segnalazioni sui social, da Ancona a San Benedetto del Tronto, fino a Porto San Giorgio. Molta paura ma per ora non si segnalano danni. Il traffico ferroviario sulla linea Pescara-Ancona è stato sospeso in via precauzionale per verifiche tecniche. Lo comunica Trenitalia.

In realtà sulla costa picena si è trattato di una piccola sequenza sismica. Dopo la prima scossa di magnitudo 4.1 (dato leggermente rivisto dall’Ingv dopo la prima stima di 4.2) alle 13.18, ne sono state registrate altre due: alle 13.22, con magnitudo 2.4, e alle 13.39, con magnitudo 3.

