Bono Vox va in vacanza in Puglia, il cantante degli U2 all'aeroporto di Grottaglie

Bono Vox in vacanza in Puglia. La rockstar che non ti aspetti trascorre qualche giorno dalle parti di Taranto e si fa fotografare in Questura, con la comprensibile sorpresa degli agenti di polizia. Il leader degli U2 Bono Vox è stato intercettato all’aeroporto di Grottaglie, Taranto. A renderlo noto è la questura di Taranto che ha pubblicato sui propri canali social la foto del cantante con uno dei poliziotti impegnati nelle attività di controllo nello scalo.

«Immaginate la sorpresa del nostro Cosimo del commissariato di Grottaglie quando, nel corso della sua ordinaria attività di controllo all’aeroporto Arlotta, si è imbattuto in una persona davvero speciale come Bono Vox degli U2», si legge nel post pubblicato su Facebook. «D’obbligo una foto dopo averlo scortato», la conclusione del post.

