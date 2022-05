Gli sportelli di Poste Italiane vanno in tilt, salta il sistema informatico

30 maggio 2022 a

Stavolta è il turno di Poste Italiane. In un'altra giornata di allarme per i sistemi informatici italiani si bloccano gli sportelli delle Poste. Segnalazioni arrivano ad esempio dall'Umbria e dagli uffici di Cassino, la situazione è monitorata in tutta Italia.

"Abbiamo avuto delle difficoltà sul sistema informatico - fanno sapere a Il Tempo da Poste Italiane - che stiamo risolvendo. Le operazioni a sportello pertanto sono ora in difficoltà". Il sistema non funziona, ci sono problemi soprattutto in relazione all’utilizzo del proprio SPID.

Inevitabile il collegamento con l'attacco hacker annunciato proprio per oggi dai filo-russi di Killnet. Ma al momento non c'è conferma sul fatto che il blocco delle Poste sia ricollegabile a un'iniziativa degli hacker. Il tam-tam social, però, è già partito. Su Facebook e WhatsApp viene citata una presunta comunicazione interna ai dipendenti di Poste Italiane che farebbe riferimento proprio alla potenziale iniziativa degli hacker ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali utili per confermare l’autenticità del messaggio.

